Amador: Semifinais começam hoje

Hoje, às 15h15, acontecem as primeiras partidas do Campeonato Amador da 1ª Divisão da LBF. O embate mais esperado acontece no Estádio Mário Guilherme dos Santos, casa do Esmaga Sapo, onde Ferroviários e São Lourenço, que permaneceram durante toda a fase de grupo como líder e vice-líder do grupo A, se enfrentam. Nos dois confrontos pela fase classificatória, o Esmaga Sapo levou a melhor e venceu a primeira por 1×0, na casa do adversário e empatou a segunda em seus domínios. O FAC por sua vez, aplicou uma das maiores goleadas do campeonato em plena quarta de final. A equipe bateu o Novo Mundo por 17×0.

No outro confronto o União Santa Filomena, considerada a zebra desse ano por estar na última colocação do grupo A e conseguir dar a reviravolta com o caso “Gaúcho”, recebe o Pinhalzinho, sensação do grupo B, no Dedé Muniz. Porém, a parada não é fácil para nenhuma das duas equipes. Apesar de ter chego a fase eliminatória invicto, o Pinhalzinho encontrará dificuldades diante do Santa Filomena, que crescer no momento certo e virou a zebra da competição. A equipe do treinador Ricardo Camargo eliminou o Darcilânida segundo melhor time do grupo B e um dos favoritos na fase eliminatória.