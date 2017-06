Bragantino enfrenta o lanterna Mogi Mirim

Vindo de um bom resultado, o Bragantino vai com tudo para cima do Mogi Mirim para conseguir sua segunda vitória na série C e se manter próximo dos líderes da competição. A partida acontece hoje, às 15h30, no estádio Vail Chaves, na cidade de Mogi Mirim.

Sem poder contar com Renan Rocha, Watson e Gilberto que estão lesionados, o técnico Alberto Félix teve uma boa notícia na manhã de ontem com a liberação do meio campista, recém-contratado, Raphael Toledo, que teve seu nome divulgado no BID e já deve compor, pelo menos, o banco da equipe. Porém, mesmo com a liberação delega não deve modificar muito a equipe que atuou na vitória de 1×0, contra o Ypiranga-RS na semana passada. Quem também deve retornar é o meia atacante Adriano Paulista, que vem se recuperando de lesão e também deve estar à disposição no banco de reservas.

Uma das dúvidas do treinador é sobre a entrada de Anderson Ligeiro, o atacante entrou no meio das duas últimas partidas e se apresentou muito bem, colocando essa “dúvida” na cabeça do “Delega”.

Com novas peças e o retorno de alguns titulares da série A2, Alberto tem uma “boa dor de cabeça” para montar o elenco e como de praxe deve liberar a escalação momentos antes da partida.

Se vencer hoje o Leão mantém o tabu de dois anos sem perder para o Mogi em uma competição nacional.