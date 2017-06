Jesus Chedid retorna e anuncia reajuste salarial

O prefeito Jesus C hedid reassumiu o cargo na quinta-feira, 1º, e foi recebido por todos os secretários municipais, 11 vereadores e demais servidores do Executivo.

Segundo Jesus, desta vez ele chegou mais com disposição do que em janeiro. “É uma satisfação poder voltar, recuperado”, disse.

Amauri Sodré esteve a frente da Prefeitura durante o afastamento de Jesus e foi elogiado pelo empenho e fidelidade à Jesus. Emocionado, Amauri agradeceu o apoio dos servidores que não mediram esforços para auxiliá-lo

REAJUSTE SALARIAL- Durante a cerimônia o prefeito anunciou reajuste salarial de 4,5% aos servidores públicos municipais e aumento de R$18,00 no vale-alimentação, que de R$400,00 sobe para R$418,00. Também declarou que dia 16 de junho será ponto facultativo nas repartições públicas municipais.