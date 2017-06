Reparos prosseguem na cidade

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, realizou durante toda semana, variadas atividades como corte e limpeza de mato, tapa-buracos e limpeza de bueiros.

As ruas dos bairros Jardim da Fraternidade, Vila Aparecida e Tanque do Moinho foram atendidas com a operação tapa-buracos. Também receberam estes serviços as avenidas Atílio Menin e Imigrantes, além das ruas José Dominici, José Domingues e Domingos Sacrine.

Ruas dos bairros Jardim Águas Claras, Jardim Novo Mundo, Santa Luzia e Lago do Taboão receberam limpeza e corte de mato. Ainda foram realizados trabalhos de limpeza de bueiros nos bairros Henedina Cortez, Jardim do Cedro, Jardim Europa, Quintas de Bragança e Jardim Santa Helena.

Serviços como drenagem, mão de obra de pedreiros, manutenção e instalação de tubulação também foram feitos em bairros distintos. A limpeza diferenciada com o uso de lavadoras de alta pressão foi executada na praça da Bíblia e no Largo das Pedras.

As estradas dos bairros rurais continuam recebendo atenção quanto a reparos e manutenção. Foram atendidas nesta semana as estradas dos bairros do Curitibanos, Agudos, Agudos dos Frias, Atibaianos, Araras dos Cardosos, Bosque das Pedras e Bom Retiro.