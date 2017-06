Selo Judiciário Eficiente: Varas de Bragança são premiadas pelo bom desempenho

administrativo do Fórum de Bragança, juiz Laércio Mendes Filho, divulgou que todas as oito Varas Cíveis e Criminais da Comarca de Bragança se destacaram em suas atividades e receberam o Selo Judiciário Eficiente. O Judiciário Eficiente é uma das ações que integram o novo modelo de gestão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e possui caráter permanente e direcionador, pois apontará os locais que necessitam de ações efetivas do tribunal, proporcionando melhores condições de trabalho a todos.

O objetivo do selo é reconhecer a produtividade das unidades judiciais de 1º grau com a entrega de selos – categorias Ouro, Prata e Bronze. Além disso, o programa distribuirá prêmios entre os servidores das unidades judiciais que receberem o Certificado de Unidade Judicial Eficiente, conferido àquelas que obtiverem dois selos consecutivos na Categoria Ouro.