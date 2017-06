Comissão discute contrato de saneamento básico

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos da Câmara Municipal recebeu na tarde quarta-feira, 31, o gerente da Sabesp, José Carlos Camargo e o diretor de saneamento e meio ambiente do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo), José Mairton Pereira Barreto, para debater a renovação do contrato de saneamento básico do município.

Com o contrato vencido em Bragança desde 2009, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) segue prestando estes serviços na cidade. Atualmente o Executivo se mobiliza, junto a outros municípios, para avaliar a renovação ou buscar novos meios para gerir o saneamento básico.

Segundo o gerente, a companhia segue aguardando a negociação. “A Sabesp tem sim interesse em negociar, renovar o contrato e permanecer em Bragança Paulista. Atualmente a Prefeitura tem buscado caminhos paralelos para buscar esse serviço e a Sabesp respeita isso”, explicou, referindo-se ao desejo do Executivo de criar um consórcio entre os demais municípios para buscar melhores condições na negociação de contratos.

A preocupação dos vereadores também é em relação aos funcionários e empresas que prestam serviços à Sabespe podem perder seus empregos caso não haja a renovação.

Mairton, em nome do Sintaema, explicou que o Sindicato vem lutando pela renovação. Ele citou casos de municípios em que a concessão privada foi feita e não obtiveram sucesso. “Para o Sintaema, o saneamento básico não pode ser visto como um negócio. O nosso interesse não é apenas o trabalhador, queremos mostrar a vocês e a sociedade que a Sabesp não tem só valor econômico, mas também social”, afirmou.

Luciano Cândido, delegado sindical da região, agradeceu aos vereadores pela oportunidade de discutir o tema. “Agradeço o empenho e a preocupação dos vereadores com o saneamento, meio ambiente e futuro da nossa cidade. Espero que vocês consigam chegar a um acordo nesta renovação”, disse.