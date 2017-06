Ataques entre vereadores aumentam nas sessões da Câmara

A sessão de terça-feira, 30, da Câmara Municipal, foi marcada por ‘picuinhas’ entre vereadores. Nas últimas sessões esse clima de ataques entre os edis tem se destacado e aumentado. A sessão foi longa, com início as 16h15 e término por volta das 20h30.

Entre as discussões estiveram assuntos como salário dos servidores da Câmara Municipal, que podem chegar a R$27 mil por mês; Plano Municipal de Cultura; custos que o Controle Interno da Câmara geram ao Legislativo e folhetins que circulam pela cidade e que denigrem a imagem dos vereadores.

Lamentaram ainda a sujeira que os feirantes deixam a av. Imigrantes, onde ocorre a Feira Livre do Lavapés, às quartas-feiras. Milhares de caixas, restos de lanches e outros lixos são abandonados pela via e posteriormente retirados pelas varredeiras.

Cobraram ainda soluções em relação a fiscalização da Zona Azul no centro da cidade, desassoreamento do Lago do Taboão e Lago do Moinho e reforma e restauro do prédio do antigo Colégio São Luiz, que continuam paralisadas. Em relação ao pagamento da Prefeitura para a Embralixo, o líder do prefeito Jesus Chedid, vereador Paulo Mário, informou que enquanto a empresa não assinar termo de compromisso, o pagamento não será efetuado.

Após utilizarem o tempo de 10 minutos destinado a cada parlamentar, alguns ainda utilizaram o espaço para assuntos de Interesse Pessoal, no Grande Expediente, momento que continuaram com os ataques verbais e indiretas.

TRIBUNA LIVRE- A primeira participação na Tribuna Livre foi de Katia Parotti Sampel Ferreira, diretora do Clube dos Aventureiros- Pequenos Vencedores, para falar sobre a instituição. O Clube de Aventureiros é um programa para crianças da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), criado em 1972. Inspirado no seu “irmão mais velho”, o Clube de Desbravadores, é um programa focado na educação de crianças na faixa etária de 6 a 9 anos. As crianças participaram da sessão e com instrumentos musicais se apresentaram no plenário.