Amauri Sodré acompanha serviços em bairros da zona rural

Na terça-feira, 30, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, acompanhou a execução de serviços de melhorias e manutenção realizadas pela secretaria de Serviços nas estradas rurais e vias públicas de Bragança.

Ele acompanhou os serviços de tapa-buracos e cascalhamento nas estradas dos bairros rurais Araras dos Cardosos, nas proximidades da Fazenda Az de Ouro e Rio Manso, e na estrada de acesso ao bairro Atibaianos.

Já na região urbana, acompanhou serviços de corte e limpeza de mato na rua Joaquim Simplício dos Santos, no bairro Jardim Águas Claras, assim como a operação tapa-buracos na rua Jorge Pereira de Lima, no bairro Jardim Recreio, e ainda limpeza de bueiros na av. Alberto Diniz, no bairro Jardim América. Na ocasião, Amauri conversou com moradores locais e ouviu suas observações sobre as necessidades dos bairros. No decorrer da semana, variados serviços foram e ainda estão sendo realizados em diversos bairros da cidade.