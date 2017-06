Jesus Chedid recorre da decisão do Tribunal de Justiça

A assessoria de imprensa particular do prefeito Jesus Chedid (DEM), após sessão de julgamento ocorrida na segunda-feira, 29, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a recurso, divulgou a seguinte nota: “Referida decisão não é definitiva e é totalmente passível de recurso, sendo que a equipe jurídica do Sr. Jesus Chedid já está trabalhando para entrar com as medidas processuais cabíveis.

Ademais, cumpre informar e ressaltar que esta decisão NÃO AFASTA o Excelentíssimo Senhor Prefeito de seu cargo, sendo certo que este o exercerá de pleno direito.

Destacamos que a presente causa versa sobre o convênio firmado entre a Prefeitura de Bragança Paulista e o Clube Atlético Bragantino por meio da Lei Municipal nº 3.602, de 08 de março de 2004, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Bragança Paulista, objetivando a cessão de servidores municipais à disposição clube para proceder às reformas necessárias a atender às exigências da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, cujo gastos dos serviços restou em aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Por fim, embora respeitemos a posição do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não concordamos com a decisão sobredita e, por tal razão, juntamente com a equipe jurídica, buscaremos a devida justiça através das medidas cabíveis junto as instâncias superiores”.