Município adere às atividades do Maio Amarelo

A Prefeitura, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana e em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), realiza durante o mês de maio atividades conjuntas de educação no trânsito. Com a temática “Foca no Trânsito”, a campanha do Detran-SP foi desenvolvida em várias cidades paulistas, com a participação e orientação de agentes de trânsito, assim como equipes do Detran em vias movimentadas. Nos últimos dias foram realizadas ações envolvendo distribuição de panfletos, exposição de faixas e orientações sobre comportamentos corretos aos condutores. Pontos como as proximidades do Poupatempo, av. Antonio Pires Pimentel, praça Raul Leme, praça 9 de Julho e ruas do centro receberam as atividades.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que em prol da segurança e conscientização no trânsito, visando instruir a população, seja pedestre, ciclista e principalmente motoristas. A intenção dessa atividade é colocar o assunto em discussão e reverter os índices sobre acidentes oriundos do trânsito.