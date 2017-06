Hípica Jaguari: Pavimentação de ruas é dividida em quatro fases

A Prefeitura, por meio da secretaria de Obras, realiza a pavimentação em vias públicas do bairro Hípica Jaguari. Os serviços foram divididos em quatro fases, sendo que duas estão em processo acelerado de execução.

Na primeira fase, estão em andamento a rua Nicolau Manganelli, no trecho entre a av. dos Imigrantes e a rua Ricieri Zadra Piniano. Já na segunda fase, seguem em desenvolvimento a rua Ricieri Zadra Piniano, no trecho entre a rua Nassin Brechara até a rua José Miguel Fernandes, assim como toda extensão da rua Saturnino Pacitti.

Já foi executado aproximadamente 90% do contrato que engloba as duas fases. A empresa Consterra-Contruções e Empreendimentos Ltda é a responsável pela execução de ambas. Nesta etapa houve a implantação de calçadas, guias e sarjetas por toda a extensão das ruas.

A terceira fase está sob licitação, e está aberta a Concorrência Pública para dar continuidade aos serviços. Nela serão atendidas as ruas Riciere Zadra Piniano, no trecho da rua José Miguel Fernandes até a Avenida Alziro de Oliveira. Por fim, a quarta fase será concretizada pela empresa FBF-Construções e Serviços Eireli (EPP), que dará início a pavimentação asfáltica das ruas José Miguel Fernandes, José Severino de Moraes, Carlinda B. de Brito, Lygia Ap. Supioni e José Ximenes. A verba destinada a estas obras totalizam o valor de R$ 1.006.155,00, destinadas pelo deputado federal Paulinho da Força.