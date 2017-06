Comissão aprova prestação de contas da secretaria de Saúde

Foi realizada ontem a prestação de contas do 1° Quadrimestre da secretaria de Saúde, durante Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social.

A apresentação foi realizada pela secretária de Saúde, Marina de Oliveira, que também sanou dúvidas dos vereadores e demais presentes. O prefeito em exercício, Amauri Sodré, acompanhou o andamento dos trabalhos e exposição dos dados da pasta. Na ocasião, foi apresentado o orçamento da Prefeitura e o recurso destinado à saúde. Também a origem dos recursos e as aplicações na Atenção Básica, na Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS. O investimento em saúde foi de 18,95%, superior ao preconizado pela legislação, que é de 15%.

Como preconiza a Lei complementar 141/12 compostos por três eixos: financeiro, produção e auditoria, os mesmos foram abordados e esclarecidos conforme os questionamentos dos vereadores. A secretaria cumpriu o financeiro com gastos superiores ao preconizado pela legislação e o valor foi de 18,95%. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade.