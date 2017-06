Autopista elabora estudo para duplicação de trechos da Fernão Dias

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da concessionária Autopista Fernão Dias, empresa que administra a BR-381, confirmou ontem que já estão sendo realizados estudos de viabilidade para duplicação em dois trechos da rodovia, conforme solicitação apresentada pelo deputado Edmir Chedid (DEM). O parlamentar explicou que a medida também atende reinvindicação de autoridades locais.

A reivindicação, segundo o parlamentar, tem por objetivo a implantação de terceira faixa no trecho entre Bragança e Mairiporã e a implantação da quarta faixa entre Mairiporã e o município de São Paulo.

“Encaminhamos requerimento ao governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, solicitando a realização desses estudos com o objetivo de promover melhorias que resultem em mais segurança e conforto ao longo do percurso em benefício dos usuários da rodovia”, disse Edmir Chedid.

De acordo com a concessionária, cerca de 200 mil veículos passam diariamente pela rodovia Fernão Dias. Atualmente, o tráfego é composto 45% por veículos comerciais e 55% por veículos de passeio. Em termos de movimentação de cargas e passageiros, os volumes de tráfego são mais elevados nos trechos entre Bragança e São Paulo, nos dois sentidos da rodovia, bem como entre Igarapé e Belo Horizonte, já no trecho de Minas Gerais.