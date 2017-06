Secretário explica ações imediatas na Educação

O secretário municipal de Educação, Adilson Condesso, participou da Tribuna Livre da sessão de terça-feira, 30, da Câmara Municipal e apresentou ações pedagógicas sendo desenvolvidas pela pasta, além de explicar o andamento das obras e licitação para o kit escolar. Segundo Condesso, quando assumiu a secretaria ele se assustou tamanho abandono e desordem. “Recebi a secretaria dia 2 de janeiro sem nenhuma colaboração da administração passada”, lamentou.

Disse que as visitas às 68 escolas iniciaram logo no começo da administração, para que os problemas fossem detectados. Sobre a valorização do magistério, Condesso disse que se fala muito em questão salarial, mas que há outros fatores para valorizá-los, como por exemplo, a capacitação. “O professor deve ser respeitado e faço o que está ao meu alcance para atendê-los”. Neste ano o município já recebeu palestrantes e outros profissionais para cursos de capacitação.

A respeito do Plano de Ensino de Bragança, Condesso informou que está sendo elaborado. “Cada escola tinha o seu. Até o final deste ano deve estar pronto e assim teremos juntos a mesma linha pedagógica”. Ele explicou que a diferença de plano entre escolas é perceptível quando os alunos mudam de unidade escolar. Muitos não se adaptam”, disse.

Sobre os kits escolares, explicou que as licitações não foram adiante. “Agora sim, conseguimos avançar”. Ele defende que kit escolar deve ser entregue no começo do ano e garantiu que esse atraso não vai mais acontecer.

Ressaltou também que para crianças de zero a três anos ainda não é obrigatório ter vaga garantida em creche, mas que de quatro a 11 anos, todos os alunos estão matriculados. “O que há em espera são os pedidos de transferência”, destacou.

Disse ainda que com apoio do deputado Edmir Chedid, as obras de algumas escolas começaram a avançar.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- Ontem a Imprensa Oficial publicou as funções da comissão responsável em desenvolver o plano. Os integrantes acima designados deverão: Contribuir e participar da gestão da Educação Municipal, especialmente as referentes à revisão e atualização do Plano Municipal de Educação; Atualizar, acompanhar e monitorar o Plano Municipal de Educação em consonância com o Plano de Ações Articuladas – PAR e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FND; Analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda educacional no território do município; Formular metas, estratégias e indicadores com base nos levantamentos realizados; Avaliar os investimentos necessários para cada meta; Analisar a coerência do conjunto das metas e sua vinculação com as metas estaduais e nacionais; Estabelecer coerência e conexão entre o plano de educação e o projeto de desenvolvimento local.

Os integrantes designados deverão atualizar, acompanhar e monitorar o Plano Municipal de Educação em consonância com o Plano de Ações Articuladas – PAR e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FND