Maio Cultural: Encerrado com shows, teatro e concursos

A secretaria de Cultura e Turismo encerrou a programação do Maio Cultural, trazendo apresentações que divertiram e encantaram o público.

Na sexta-feira, 26, o teatro “A Vida é uma Comédia”, que aconteceu às 20h, no “Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno” (NAPA), lotou a casa. No mesmo dia, o concurso Bragança Fashion – Miss e Mister Bragança, aconteceu às 21h, no Club de Regatas Bandeirantes, e consagrou novos modelos das categorias kids, infantil, juvenil, adulto, melhor idade e plus size.

No sábado, 27, o show de Tributo a Frank Sinatra com a banda Jazz Big Band impressionou o público com o melhor do autêntico jazz. Tanto no sábado, 27, quanto no domingo, 28, o 10º Festival do Japão lotou a Associação Central Nipo Brasileira da Região Bragantina, com atrações de karaokê, taiko, dança e outras atrações que exaltam a cultura japonesa.

Ainda no domingo, às 10h, a Apresentação de Novos Talentos – Vozes de Bragança, agitou a manhã dos munícipes presentes no Mercado Municipal. Às 16h, o teatro infantil “A Família Monstro”, do Circuito Cultural Paulista, encantou pais e crianças no Centro Cultural Geraldo Pereira, no Matadouro. À noite, a banda bragantina “Bag of Blues”, embalou a noite dos fãs de blues, às 20h, na Praça Raul Leme.

Já a peça de teatro “É Você Que Faz Acontecer”, que aconteceria nos dias 29, 30 e 31, (segunda, terça e quarta-feira), em duas sessões, às 18h e 20h, no Centro Comunitário da Universidade São Francisco (USF), foi cancelada por problemas internos com a trupe.