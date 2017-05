Escolas municipais promovem atividades para comemorar a Semana Mundial do Brincar

A Prefeitura, por meio da secretaria de Educação, realizou na sexta-feira, 26, atividades especiais nas escolas da rede municipal, alusivas a Semana Mundial do Brincar.

Realizada no período de 21 a 28 de maio, a Semana Mundial do Brincar é uma ação instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), e visa buscar brincadeiras que resgatem o brincar como condição para o desenvolvimento e interação da criança com o ambiente ao qual ela está inserida. A temática escolhida este ano foi “O Brincar que Encanta o Tempo”, em prol da fuga dos eletrônicos e incentivo às crianças ao convívio social.

O secretário de Educação, Adilson Condesso, prestigiou as atividades nas escolas municipais Profº Carlos Frederico e Profª Sara Moritiz, ambas do bairro Jardim São Miguel. Na ocasião, Condesso parabenizou a equipe da educação pelo trabalho desenvolvido. “O empenho das equipes locais, direção, coordenação, professores, pajens, estagiárias e membros de apoio escolar tornaram essa semana do brincar um enorme sucesso. Só tenho a agradecer a essa imensa e comprometida equipe da educação”. As atividades foram realizadas em todas as escolas da rede municipal de ensino.