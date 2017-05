Com gol de Pítio, Bragantino conquista primeira vitória na Série C

O Braga conheceu sua primeira vitória na Série C ao bater o Ypiranga de Erechim – RS, pelo placar de 1×0. A partida, válida pela terceira rodada, aconteceu na tarde de sábado, 27, no Nabizão e contou com 554 torcedores e muitas trapalhadas do árbitro Edivaldo Elias da Silva. Roberto Pítio desencantou e marcou o gol da vitória do Massa Bruta.

Com o resultado o Braga foi a quatro pontos e assumiu a sexta colocação. Agora pela quarta rodada, o Massa Bruta enfrenta o Mogi-Mirim, no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, às 15h30, com direito a Caravana da Guerreiros do Leão. A torcida conseguiu um ônibus, com um valor acessível, e agora busca torcedores para apoiar o Braga nas partidas fora de casa.

O JOGO- O Bragantino começou a partida colocando pressão nos gaúchos, levando perigo cinco minutos iniciais, com cruzamentos sempre pelo lado direito, com Bruno Oliveira. Porém, a equipe de Erechim começou a explorar os contra-ataques tentando equilibrar a partida. Mas, a bem postada defesa composta por Bruno Oliveira, Juliano, Guilherme Mattis e Fabiano, travou os adversários que não conseguiam finalizar com eficiência.

Com a defesa travando o Bragantino conseguiu equilibrar a partida novamente e abrir o placar aos 17 minutos. Em bela jogada pela direita, Bruno Oliveira invadiu a grande área até a linha de fundo e cruzou para trás. Oportunista, Roberto Pítio apareceu entre a defesa dos visitantes e empurrou para o fundo das redes.

O Bragantino conseguiu controlar bem o restante da primeira etapa e chegou com perigo através de lançamentos de Rafael Chorão, mas não conseguiu ampliar o placar.

Para a segunda etapa o Bragantino voltou em busca do segundo gol e dominou o segundo tempo, sofrendo apenas alguns “sustos” em jogadas de contra-ataque do Ypiranga. Um dos primeiros lances de perigo veio pelos pés de Rafael Chorão, que bateu cruzado, mas a zaga do Ypiranga afastou. Com domínio do jogo, mas sem efetividade para marcar, Alberto fez uma substituição que deu mais emoção no jogo. Ele tirou Roberto Pítio, autor do gol para a entrada do veloz, Anderson Ligeiro. O baixinho, que volta de lesão, entrou a mil e deu trabalho pelo lado esquerdo do Ypiranga. Em uma das jogadas, Chorão, lançou a bola e Ligeiro, ganhou na corrida e ficou cara a cara com o gol e finalizou forte, a bola esbarrou na defesa e foi para a linha de fundo, mas o confuso árbitro Edivaldo Elias da Silva, deu tiro de meta para os gaúchos. Aliás o árbitro “confundiu”, a todo instante, as marcações de escanteio, faltas e laterais, para ambos o lado. Ele também deixou de aplicar cartões em lances de extrema violência na partida.

Precisando do empate, os gaúchos se lançaram ao ataque e aos, 39, Anderson Safira tocou de calcanhar para Maycon, que chegou batendo cruzado para fora. Com a pressão dos gaúchos o Braga se fechou e garantiu sua primeira vitória na Série C.