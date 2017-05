Administração intensifica atividades no Centro POP

A Prefeitura, por meio da secretaria de Ação e Desenvolvimento Social- SEMADS, e o Centro de Referência Especializado em População de Rua – Centro POP, tem atuado constantemente nos serviços de apoio e monitoramento social das pessoas em situação de rua.

Desde o início governo Jesus Chedid e Amauri Sodré, a equipe do Centro POP tem trabalhado arduamente no processo de saída de pessoas em situação de rua para possibilitar condições de vida digna a todos os cidadãos, por via de encaminhamento para consultas, retirada de 2ª via de documentos, mercado de trabalho e inserção em cursos profissionalizantes.

O Centro também encaminha para cadastro em programas sociais, atendimento psicossocial, investigação social para voltarem ao convívio familiar, além de banho, café da manhã e café da tarde.

Na nova gestão, o Centro tem passado por aprimoramentos na estrutura de serviços oferecidos, como o cardápio das refeições e a abordagem noturna em dias alternados. Também minimizou burocracias para reverter a situação dos atendidos, como disponibilidade de carros oficiais, atendimento diferenciado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e oferta de cursos profissionalizantes no Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Digital (CATEC), estes últimos em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

A secretária Margarete da Silva Gonçalves Alvarenga, informa que a questão da pessoa em situação de rua é prioridade na administração. O apoio a essas pessoas é realizado com a parceria efetiva das equipes de saúde, segurança e assistência social, mas ela ressalta que a população tem papel fundamental no acionamento da abordagem social.

“É importante diferenciar pessoas que fazem o uso da rua e pessoas que estão de fato em situação de rua”.

De janeiro a maio deste ano, cerca de 70% da população de rua pôde retomar vínculos familiares e comunitário graças as investigações sociais e a rede de apoio oferecida pela Prefeitura.