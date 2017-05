Proposta sobre acessibilidade entra em discussão na Câmara

A Câmara Municipal vota hoje, em primeiro turno, o Projeto de Lei 13/17, que estabelece que hipermercados, supermercados, centros comerciais e os estabelecimentos congêneres disponibilizem carrinhos de compras, deverão destinar carrinhos adaptados para acomodar crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto recebeu parecer favorável nas comissões permanentes e emendas da comissão de Justiça.

A intenção é possibilitar cada vez mais a inserção das crianças com deficiência na sociedade, além de garantir maior conforto para toda família durante as compras.

A 17ª sessão do Legislativo terá ainda na Ordem do Dia, a votação de turno único, da Moção 28/17 e do Projeto de Resolução 6/17. Pela moção pede-se estudos para acrescentar a proximidade da residência do professor com a unidade escolar, como critério de classificação.

Já a resolução 6/17, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, revoga a publicação comentada do Orçamento Fiscal do Município.

Para Tribuna Livre é prevista a participação do secretário municipal de Educação, Adilson Condesso, que tratará das ações pedagógicas realizadas em busca da melhoria da qualidade de ensino da rede municipal.

A segunda inscrita é Katia Parotti Sampel Ferreira, diretora do Clube dos Aventureiros – Pequenos Vencedores, que explicará as atividades desenvolvidas pela entidade no município. As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, a partir das 16h, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.