Prefeitura notifica 360 donos de terrenos abandonados

A Prefeitura informou que de janeiro até o mês de maio notificou 360 donos de terrenos baldios e em situação caótica. Após serem notificados, esses proprietários tem até 10 dias para providenciar a limpeza do local. A multa para quem não cumprir a ordem é de R$634,00.

Segundo o secretário municipal de Obras, Antonio Paulo de Oliveira Armando, diariamente há uma equipe de engenheiros na rua fiscalizando esses terrenos.

Bragança tem centenas de terrenos baldios em condições de abandono devido a falta de limpeza. O objetivo desta ação é alertar e orientar proprietários de terrenos urbanos nessas condições para que efetuem os devidos reparos.

A Lei Municipal nº 1146/1971, que dispõe sobre o Código de Obras e Urbanismo, esclarece sobre as responsabilidades dos proprietários de terrenos situados no perímetro urbano, os quais são obrigados a mantê-los limpos, isentos de mato, detritos, entulhos, lixo ou qualquer material nocivo à vizinhança ou à coletividade.

Muitos dos vizinhos desses terrenos não conhecem os proprietários e acabam arcando com a limpeza, para evitar a circulação de ratos, barata, insetos, escorpião e outros bichos peçonhentos em suas residências.

A conservação e limpeza implicam no combate à proliferação desses bichos e possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti.