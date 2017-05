Vereador encaminhará denúncias do 34º a Corregedoria

Após o desabafo na semana passada na Tribuna Paulo Miguel Zenorini, o vereador Ditinho Bueno voltou a falar sobre a Polícia Militar. O vereador disse que, juntamente com um advogado de São Paulo, vai protocolar todas as reclamações sobre o 34º BPMI, na Corregedoria da PM. Segundo o edil, se for de entendimento do advogado, ele também disponibilizará cópias para o 34º BPMI e para o CPI-2 em Campinas. “Aquilo que eu tinha que fazer enquanto o Comando de Bragança eu já fiz. (…) Estou tramitando todos os outros assuntos pertinentes ao 34º de Bragança junto com o nosso advogado em São Paulo e vamos protocolar tudo, a partir de agora, junto a Corregedoria em São Paulo”, explicou.

Ele disse que após ler a reportagem da GB Norte expôs o caso e que após isso foi procurado por diversos familiares e até por policiais. O edil lamentou que casos como o denunciado não tem acontecido só em Bragança, mas em toda a região. “A gente sabe que dentro da hierarquia da Polícia tem muito policial que está no comando, está no serviço de gerenciamento e dentro do plano operacional da Polícia, mas que nunca prendeu ninguém. Ele pune quem prende às vezes, desagrada o policial, desmotiva o policial, mas nunca prendeu ninguém”, esclareceu.

DENÚNCIAS – Na semana passada o vereador trouxe à tona, após publicação das colunas GB e GB Norte, graves denúncias sobre suposta perseguição e repressão de um 1º Tenente, lotado na 1ª Companhia da Polícia Militar do 34º BMP/I sediado em Bragança Paulista, contra policiais que diuturnamente combatem a criminalidade na cidade. Segundo apurado pela GB, algumas das perseguições estão relacionadas a prisões que resultaram na prisão de traficantes de drogas. Inclusive a GB recebeu diversas cartas de moradores em agradecimento destas prisões e outras manifestações da população. Após a denúncia o vereador procurou o Tenente Coronel Mário Pugliese Falararo e expôs a situação e o comandante disse que irá apurar as denúncias, o que segundo o próprio vereador já vem sendo feito.

HOMENAGENS – Ele pediu que a Câmara preste homenagens aos policiais transferidos, Capitão Rafael Staboli, Capitão Viviane e Cabo Jonas Fernandes, que fizeram muito pela cidade ao longo de suas jornadas. Ele ainda falou sobre a dedicação do Capitão Staboli no comando da 1ª Companhia que reduziu o índice criminal e tem o respeito e confiança de seus praças. O vereador também destacou o trabalho da Capitã Viviane que ao longo de vários anos se dedica diuturnamente tendo inclusive comandado com maestria operações Táticas para as prisões de inúmeros criminosos em sua jornada. Por fim, ele falou sobre o Cabo Jonas Fernandes que ao longo de 12 anos na Corporação se dedicou a combater o Tráfico de Drogas em Bragança, tendo inclusive em seu curriculum a prisão de vários líderes de PCC e de vários chefes do tráfico não ligados a Facção. Em um breve levantamento, a GB contou em seus arquivos, inúmeras prisões efetuadas pelo Cabo em sua jornada no 34º BPMI. Dados acumulados desde sua época de Força Tática, onde em 2012, juntamente com o falecido Delegado Joel de Luna Bozolo, que comandava a DISE, e sob o Comando da então Tenente Viviane, que comandava a Força Tática, quebrou o esquema de uma das maiores quadrilhas de traficantes que agiam em três casas no CDHU, somando sete presos, apreensão de armas e drogas.