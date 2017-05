Assalto em Vargem termina com bandido morto

Na manhã de ontem uma tentativa de assalto a agência dos Correios na cidade vizinha de Vargem, deixou um morto, um ferido e um preso.

Conforme apurado pela reportagem da GB, o fato ocorreu por volta das 9h30, quando dois indivíduos entraram na agência anunciando o assalto. O terceiro ficou dentro do carro como motorista.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada e ao chegar ao local, os homens ainda estavam na agência. Nesse momento um deles pegou uma das funcionárias como refém e com uma arma apontada para a cabeça dela, saiu da agência tentando fugir. Ouve pequena troca de tiros no local, mas os três conseguiram empreender fuga em um veículo Hyundai I30, placas de São Paulo.

Os bandidos foram perseguidos até a Variante do Guaripocaba e seguiram pelo bairro rural Aurélio Fernando Frias, sentido bairro do Menin onde colidiram o veículo e tentaram a fuga a pé. Quando a PM se aproximou, houve troca de tiros e dois foram atingidos, um morreu no local e o outro foi socorrido ao HUSF. O terceiro foi detido e preso.

O ferido foi identificado como Tiago da Silva Pereira, 25, proprietário do veículo utilizado no crime. Ele está no hospital, mas segundo informações seu estado é estável.

O outro envolvido preso foi identificado como Felipe Estrela Torres, 23 anos.

O que foi baleado e morto não teve sua identidade revelada até o fechamento dessa edição.

Ainda foram apreendidas duas armas de fogo, o veículo e a quantia de R$ 98,00 que foram roubados da agência.