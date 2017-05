Discussão entre vizinhos termina com morte de empresário

O Brasil vive uma situação de desgraça da política e na segurança pública. As grandes capitais e muitas cidades do interior, estão sufocadas pela corrupção, droga, assaltos, assassinatos e desemprego. É uma realidade de terra sem lei e sem ordem que protejam a população. O Judiciário não foge a regra. Leis obsoletas, desatualizadas e outras extremamente flexíveis colocam os operadores da justiça numa situação encurralada. É um tal de prende e solta. A maioria dos presídios se transformou, para alguns, em hotel de luxo, para a imensa maioria num depósito de seres humanos e, para outros privilegiados, em QG do crime.

