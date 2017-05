Zona norte: Estudo do Plano Diretor é apresentado na Prefeitura

Na quinta-feira, 25, foi realizada a reunião sobre o trabalho que a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDCT), da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista de Guaratinguetá (UNESP), na condição de contratada sob orientação do arquiteto Helvio Guatelli, está desenvolvendo para a zona norte de Bragança.

Foram apontados problemas constatados na malha viária, eixos de ligação, mobilidade urbana, dentre outros, em função do desenvolvimento territorial-urbano na região compreendida entre as vias João Hermenegildo e Alziro de Oliveira, pertencentes a zona norte da cidade. Dentre os apontamentos também foram relatadas deficiência de cunho social e econômico.

Foi elaborado um termo propositivo, sugerindo possíveis soluções viáveis que possam intervir nos setores sociais, econômicos e ambientais, nesta região que concentra grande parte da população de baixa renda. Está sendo proposto um modelo novo de organização territorial que beneficie a comunidade e a cidade num contexto geral.

“É preciso definir um padrão urbano razoável condizente com a dignidade humana que atenda as necessidades da população da zona norte de Bragança Paulista, pois é uma zona de maiores carências de recursos. Mas falar isso sem apontar instrumentos e recursos financeiros seria muito fácil, mas como fazer? Onde buscar recursos? É o que nós estamos discutindo hoje. Vamos buscar soluções financeiras para todo esse programa de atendimento àquela população”, conta Helvio Guatelli. A reunião aconteceu no gabinete e contou com a presença da Promotora Kelly Cristina Alvares Fedel.