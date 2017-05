1º Burguer Day TH acontece amanhã

Acontece amanhã o 1° Burguer Day TH – em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer. O evento promovido pela Hamburgueria TH, a primeira casa especializada em hambúrguer de Bragança, reunirá hambúrguer de qualidade; chopp artesanal e música boa. O Burguer Day reunirá os cozinheiros Cesar Buzatto (Hamburgueria TH); Anne (Quituteria Gourmet); Lucas Vicchini (Rock Food) e Beatriz Risi (Bibigadeiro) que apresentarão suas deliciosas criações ao público. Parceira do evento, a Cervejaria Razera estará com seu chopp artesanal para completar o cardápio.

O Burguer Day será realizado no jardim da Hamburgueria TH, que fica na Rua José Domingues, 778, das 12h às 22h com entrada gratuita. Todos os hambúrgueres serão vendidos à R$ 25,00. Mais detalhes estão disponíveis no site www.burguerday.com.br