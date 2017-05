Secretário destaca avanço em relação aos moradores de rua

O secretário de Segurança de Bragança, Dorival Bertin, recebeu a reportagem da GBN nesta semana, na sede da secretaria, e explicou o cenário atual da Guarda Civil Municipal. Segundo Bertin, o efetivo está bastante defasado, assim como de agentes de trânsito, cavalaria e canil municipal.

Disse ainda que o último concurso público para a GCM realizado na cidade vencerá no mês de junho deste ano. 40 pessoas estão aptas para serem convocadas, porém, o secretário não pode garantir que serão contratadas, pois a pasta depende da situação financeira da Prefeitura, que não caminha bem devido a crise. Explicou que há bases fixas em diversos pontos da cidade e que das 38 câmeras espalhadas pela cidade, 27 estão funcionando. A secretaria deverá concluir o processo de licitação para que sejam consertadas.

A respeito dos moradores de rua na cidade, Bertin disse que dos 80 que circulavam por Bragança em janeiro, o número foi reduzido para aproximadamente 10. Pediu ainda para que a população não alimente e não ofereça cobertores e outros objetos à eles, para não facilitar a vida deles na rua, os incentivando a voltar para casa. Contou ainda que na semana passada uma ONG preparou 140 marmitas para serem distribuídas, mas que ao saírem entregar, cerca de 10 moradores de rua foram encontrados. A ONG precisou entregar o restante das marmitas para famílias carentes no bairro da Marina.

“Isso nos deixa feliz. Mostra que nosso trabalho junto com a secretaria de Ação e Desenvolvimento Social teve resultado positivo”, disse Bertin.

A respeito da ação realizada na Cracolândia em São Paulo, Bertin disse que há possibilidades de alguns usuários de drogas que viviam naquela região apareçam em Bragança e cidades da região. A secretaria disse estar atenta a esse risco e que as rondas de viaturas, canil, motos e cavalaria da GCM são constantes pela cidade.

Os guardas civis trabalham no esquema de 12/36 horas e têm folga a cada 15 dias trabalhados.