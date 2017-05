Vias centrais são recapeadas com verba de R$2 milhões

A administração de Jesus Chedid e Amauri Sodré deu início nesta semana as obras de recapeamento das ruas do centro da cidade, realizadas através de emenda parlamentar do deputado estadual Edmir Chedid, investimentos de mais de R$2 milhões.

Na quinta-feira, 25, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, e o deputado Edmir Chedid, estiveram na rua Cel. João Leme, acompanhando os trabalhos da empresa Consterra Construções e Empreendimentos na pavimentação asfáltica das vias.

A administração programou as obras para acontecerem no período noturno, liberando o trânsito pela manhã. Por se tratarem de vias centrais de grande circulação a intenção é minimizar os transtornos à população e comércio local.

Amauri Sodré ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura para a recuperação da cidade e que a administração vem trabalhando para deixar Bragança agradável novamente.

As ruas que serão recapeadas nesta segunda fase do contrato são: Professor Luiz Nardy, Travessa Riachuello, Nicolino Nacaratti, Cel. João Leme, Cel. Osório, Conselheiro Rodrigues Alves, Gabriel Silveira, Praça Jacinto Domingues, Cel. Assis Gonçalves, Santa Clara, Cel. Ladislau Leme e Monsenhor Kholi.

“Os recursos possibilitaram o recapeamento total de mais de 12 quilômetros de ruas em Bragança. Continuamos buscando mais recursos e temos programados recursos do Geverno Federal e Estadual para recuperação da malha viária, e, enquanto isso, a Prefeitura vai trabalhando com a operação tapa-buracos na cidade”, ressaltou o deputado.

OUTROS SERVIÇOS- A secretaria de Serviços está incessantemente realizando melhorias em diversos bairros da cidade. No decorrer desta semana serviços de limpeza de mato, tapa-buracos, limpeza de bueiros, além de reparos nas estradas rurais foram efetuados.

Ruas e avenidas da cidade foram atendidas pela operação tapa-buracos, a qual vem sendo realizada tanto no período diurno, quanto no noturno. As avenidas contempladas nesta semana foram Imigrantes e Alberto Diniz na região central e rua José Dominice no bairro Jardim Morumbi. A operação sucedeu em ruas dos bairros Jardim da Fraternidade, Jardim Recreio, Toró, Atibaianos, Vila Aparecida e Jardim Europa.

Também continua a limpeza e corte de mato em ruas de diversos bairros como Matadouro, Vila Garcia, Jardim Novo Mundo, Hípica Jaguari e Lago do Taboão.

A região rural continua recebendo cuidados, e reparos estão sendo realizados com maquinário apropriado. As estradas rurais dos bairros Agudos, Agudo dos Frias, Araras dos Pereiras, Ponte Alta, Russolândia e Barrocão receberam estes serviços. Inúmeros serviços estão previstos para os próximos dias para atender diversos logradouros dos bairros da cidade, para garantir a recuperação e satisfação da população bragantina.