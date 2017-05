Bragança receberá R$4,6 milhões para Educação e Esporte

O deputado estadual Edmir Chedid e o prefeito Jesus Chedid garantiram a verba para Bragança, conquistada em reunião ocorrida em Brasília junto ao ministro Mendonça Filho

O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), confirmou nesta semana a liberação de R$ 4,6 milhões para Bragança. O benefício atende reivindicação do deputado Edmir Chedid (DEM) ao ministro Mendonça Filho, responsável pela pasta, durante reunião promovida em Brasília. O encontro também teve a presença do prefeito Jesus Chedid e do vice Amauri Sodré.

De acordo com o parlamentar, o município recebeu R$ 3,8 milhões para a construção de uma unidade escolar com até 12 salas de aula; R$ 630 mil para a construção de uma quadra poliesportiva coberta e com vestiários; e R$ 170 mil para a cobertura de uma quadra poliesportiva já existente. “Todos estes recursos financeiros já estão disponíveis à administração municipal”, complementou.

A Prefeitura deverá reapresentar os projetos das obras e dos serviços para o FNDE por meio de sistema eletrônico em até 30 dias úteis. “A retomada desta atividade em Bragança Paulista será fundamental para que o trabalho seja executado adequadamente. Não podemos nos esquecer da geração de emprego e de renda ao município e, principalmente, da qualidade do ensino público”, disse.

Edmir Chedid explicou ainda que a confirmação da liberação de recursos financeiros a Bragança Paulista prefeitura está associada à política do Ministério da Educação que visa reaproximar as prefeituras do governo Federal. “Mendonça Filho garantiu que os técnicos do FNDE estarão à disposição de Bragança Paulista para esclarecer as dúvidas sobre financiamentos e liberação de verbas da União.”