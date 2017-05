Confira os locais sem energia a partir de domingo

Para que a população possa se programar com antecedência, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica nas seguintes datas, horários e locais: domingo, 28, das 8h30h às 12h30, rua da Boa Vontade, do nº 48 ao 147; av. José Gomes da Rocha Leal, do nº 1344 ao 1498; rua Dr. Antonio Cruz, do nº 17 Ao 165; rua Gerônimo Martim Carreteiro, do nº 8 ao 143; e travessa Riachuelo, do nº 371 ao 421. Na segunda-feira, 29, das das 9h às 13h, bairro rural Agudo quarta-feira, 31, mesmo horário, bairro Jardim das Palmeiras.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 328 – a ligação é gratuita.