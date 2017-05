Curso de Direito da USF completa 50 anos de fundação

A Universidade São Francisco realizou na quinta-feira, 18, no campus de Bragança, evento em comemoração aos 50 anos de instalação do Curso de Direito da instituição. O evento teve participação do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti.

Representando o prefeito em exercício, Amauri Sodré, estiveram presentes no evento o secretário de Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes, e o assessor de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado. Na plateia, magistrados, operadores do Direito, professores e estudantes.

Em aula magna, o presidente TJSP discorreu sobre “Os Desafios da Eficiência no TJP” e estimulou os estudantes a trabalharem por seus objetivos com otimismo e perseverança e “influenciar os rumos para um País mais ético”.