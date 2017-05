Vereadores cobram aprovação de crédito consignado aos servidores

A sessão de terça-feira, 23, da Câmara Municipal, teve poucos assuntos debatidos durante as três horas que durou. A Tribuna Livre foi ocupada por Vivian Costa Ferreira, psicólogo e coah kids no Projeto “Mamãe Levada”, que abordou sobre a Semana do Brincar e incentivou os pais a se dedicaram mais aos seus filhos.

Em seguida os vereadores fizeram algumas solicitações ao Executivo, como melhorias na estrada do Atibaianos e fiscalização em terrenos baldios tomados por entulhos e mato. Também criticaram os ônibus da empresa Nossa Senhora de Fátima que estão em situações precárias e fizeram pedido de informação sobre os clubes esportivos que não possuem cópia do comodato.

Destacaram ainda a redução de moradores de rua em Bragança, que de 80 em janeiro, no máximo 10 são vistos à noite.

Sobre o crédito consignado permitido aos servidores municipais, vereadores cobraram uma posição do Executivo, pois nada está sendo liberado. Segundo o líder do prefeito, vereador Paulo Mário, a discussão sobre isso estava avançada, porém o prefeito Jesus Chedid saiu de licença e as negociações com o banco para redução de juros foi interrompida. Segundo ele, a Prefeitura deve anunciar em breve novidade sobre o assunto.

Por fim, foi aprovado o projeto que que adequa a divisão territorial entre Bragança e Vargem. Atualmente o artigo 154 da a Lei Orgânica Municipal vigora com a seguinte redação: “São espaços territoriais especialmente protegidos, com suas respectivas margens, o Lago do Taboão, o do Tanque do Moinho, o rio Jaguari, seus principais afluentes, a represa dos rios Jaguari e Jacareí, bem como a serra da Bocaina, a do Guaripocaba e a do Lopo”.

A modificação proposta pelo Executivo exclui a serra do Lopo do artigo. A mudança ocorre, pois com a criação do município de Vargem, em 1991, a serra do Lopo passou a pertencer àquele município.