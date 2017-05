Câmara realiza I Congresso Legislativo da Região

A Câmara Municipal realiza hoje, em parceira com a Fenalegis (Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais) o I Congresso Legislativo da Região Bragantina, reunido autoridades, sociedade civil e representantes de câmaras municipais de todo o Estado para discutir o papel do Legislativo na sociedade atual. O Congresso faz parte da inauguração da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança, criada pela Lei Complementar 824, de 4 de abril de 2017.

O Congresso Legislativo acontecerá das 8h às 17h. Na parte da manhã, o evento será dedicado à inauguração da Escola do Parlamento e terá um painel de debate sobre o papel das escolas legislativas, com o presidente da Abel (Associação Brasileira da Escolas do Legislativo), Florian Madruga, e o vice-presidente da Abel e presidente da Apel (Associação Paulista das Escolas do Legislativo), Roberto Lamari. Também serão apresentados os exemplos das escolas do legislativo de Araraquara e Campinas.

Na parte da tarde, o Congresso terá dois painéis. O primeiro, que começará às 14h, tratará da atuação das Câmaras na fiscalização das contas públicas. Os debatedores serão o diretor da Escola de Contas do TCM-SP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) Moacir Marques e o conselheiro substituto do TCE-RN (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) Antonio Andrade de Souza.

O segundo painel será às 15h30 e tratará sobre a modernização de modelos de desenvolvimento. Os debatedores serão Rubens Filho, coordenador Comunicação Instituto Trata Brasil, Wladimir Taborda, médico consultor de Parcerias Públicas Privadas no setor da saúde, e Fernando Trujillo, consultor em sustentabilidade e novas tecnologias. O Congresso será gratuito e aberto a qualquer interessado no assunto, com ênfase para funcionário e representantes do Legislativo e Executivo.

ESCOLA DO PARLAMENTO- O objetivo da Escola do Parlamento é aproximar a Câmara da sociedade, com a formação e a capacitação de agentes públicos e munícipes e será, em Bragança, mais uma ferramenta para fomentar a discussão e integração entre a sociedade e o Legislativo. De forma prática, a Escola desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a difusão de conhecimentos relativos não apenas às atividades do Poder Legislativo Municipal, mas também sobre aspectos socioeconômicos, políticos, ambientais, educacionais e culturais de Bragança.