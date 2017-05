Morro Grande da Boa Vista: Ponte destruída em janeiro será reinaugurada

Na segunda semana de gestão da administração de Jesus Chedid e Amauri Sodré, o secretário de Serviços, Aniz Abib Junior, teve uma árdua tarefa no dia 15 de janeiro, para reparar os danos causados pela forte chuva que atingiu a cidade.

Trechos da av. José Gomes, ruas 19 de Abril, Jerônimo Martins Carreteiro e no Jardim Santa Helena, na Rua Francisco L. Picarelli, ficaram alagados. No Morro Grande da Boa Vista, equipes trabalharam no conserto de uma ponte que foi destruída.

Foram três meses para sanar o problema e a obra de reconstrução foi finalizada neste mês.

Devido às fortes chuvas que assolaram o município no mês de janeiro, a população do bairro ficou isolada, sem transporte público, tendo que andar quilômetros para ir a escola, posto de saúde ou a um ponto de ônibus.

Uma compra emergencial de aduelas foi feita pela Prefeitura, ainda no mês de janeiro, mas alguns materiais atrasaram para chegar. Também foi feita toda a retirada de entulhos e uma ponte improvisada foi construída.

O secretário acompanhou as obras e disse: “O importante é que a ponte ficou pronta, não no prazo que gostaríamos, mas no prazo que conseguimos. Nem tudo depende de nós, infelizmente. A ponte ficou ótima, e os moradores não terão problema por muito tempo”. Ele também agradeceu a Jesus Chedid e Amauri que não mediram esforços para que essa obra fosse realizada. A ponte será reinaugurada em breve, segundo a secretaria.