Jesus Chedid é homenageado com Medalha MMDC

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, participou na terça-feira, 23, da solenidade alusiva ao 85º Aniversário do Dia da Juventude Constitucionalista de 1932, no Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O prefeito Jesus Chedid foi representado pelo seu filho, deputado Estadual Edmir Chedid, e recebeu a medalha MMDC, Comenda Emérita, uma das maiores honrarias do Estado de São Paulo.

Para o prefeito em exercício, a homenagem é considerada uma das mais importantes do Estado de São Paulo e virá somar ao currículo de Jesus Chedid.

“Foi uma honra muito grande testemunhar a reconhecida homenagem ao lado do deputado Edmir Chedid e das mais significativas autoridades homenageadas,” disse.

Foram 32 homenageados, destacando-se ainda João Dória Júnior, prefeito da cidade de São Paulo, Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa, vice-almirante Antonio Carlos Soares Guerreiro, entre outros.

A Medalha MMDC, oficializada pelo Decreto de lei 40.087/1962, foi criada com o propósito de recompensar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus méritos e serviços relevantes prestados a São Paulo e ao culto da Revolução Constitucionalista de 1932, tenham se tornado dignas de especial distinção