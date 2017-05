Escola nova do Jd. São Miguel:Obra é retomada e deve ser entregue em três meses

Abandonada desde fevereiro de 2015, as obras da escola fundamental nível 2 do Jardim São Miguel foram retomadas em março, depois que o prefeito Jesus e o deputado Edmir Chedid recorreram ao Estado para normalizar a liberação de recursos.

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, acompanhado do secretário de Obras Paulo Armando e do chefe de Divisão de Obras, Benedito Carvalho Junior, visitou o local ontem. Segundo Amauri Sodré, as obras estavam paralisadas porque o governo anterior não teria pagado a contrapartida da obra e perdido o prazo para cumprir a entrega de documentação do convênio com o Estado.

Ao assumir a Prefeitura em janeiro deste ano, o prefeito Jesus e o vice Amauri, fizeram levantamento de todas as obras abandonadas pelo seu antecessor e agilizaram a retomada dos convênios. Além dessa escola , há ainda mais duas creches com obras abandonadas: uma no São Miguel e outra no CDHU, pelos mesmos motivos.

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, disse ontem que a Prefeitura está fazendo sua parte com relação a reguDIMPlarização da documentação dos convênios e o deputado Edmir Chedid está trabalhando junto ao governo do Estado para agilizar a liberação de recursos e concluir todas as obras.

A escola do Jardim São Miguel já está com 25 por cento da obra em andamento e está sob responsabilidade da Construtora Cemdez. O custo final da obra é de R$ 4.084.916,89, porém o valor inicial era de R$3.623.917,95 pois, segundo o engenheiro da FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Ricardo Kuyumjian, o terreno era muito irregular e o solo muito pedregoso o que exigiu um trabalho extra na fundação para regularizar a área e iniciar as obras, fator que encareceu o projeto.

Ainda na manhã de ontem, o prefeito em exercício visitou a obra da creche do bairro Vista Alegre, orçada em R$ 1.491.440,27, e está sendo executada pela MGB Engenharia.