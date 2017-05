Bragança sobe no ranking ambiental e está entre as cinco melhores, segundo a Sabesp

Município operado pela Sabesp subiu 419 posições no ranking VerdeAzul em menos de seis anos, após ter implantado coleta e tratamento de esgoto e aprimorado fornecimento de água

Saneamento básico, gestão de águas e tratamento de esgoto são itens indispensáveis para que habitantes de uma cidade possam desfrutar de uma vida melhor. Segundo a Sabesp, em seis anos (2010 a 2016), Bragança Paulista saltou do 424º para o 5º lugar no ranking do Programa Município VerdeAzul (PMVA).

Entre 2010 a 2013, a cidade apresentou melhorias, embora oscilasse entre um ano e outro. Porém, após algumas obras da Sabesp, como a Estação de Tratamento de Esgoto, ela começou a alcançar rapidamente as melhores cidades no que diz respeito a saneamento básico e qualidade de vida. Até que, no último ranking divulgado, Bragança Paulista apareceu finalmente no “top 5” do PMVA.

Gestão de Água: 100% tratada e com redução de perdas

Um planejamento eficiente, aliado a uma gestão moderna de redução de perdas, fez com que o índice de água desperdiçada na cidade também fosse reduzido.

Foram criados 50 Distritos de Medição e Controle, além da implantação de válvulas redutoras de pressão e de sistemas de telemetria (medição remota) que permitem monitorar o sistema à distância.

Qualidade de vida – Um dos maiores motivos para subida expressiva da cidade no ranking foi a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que entrou em operação em abril de 2013.

Em apenas um ano (de 2013 a 2014), ela saiu de 250ª colocação para a 56ª posição. E, nos anos seguintes, com a continuação da coleta e tratamento de esgoto, passou para as cinco melhores da lista.

Hoje, Bragança Paulista possui cerca de 450 km de redes coletoras e 45 mil ligações de esgoto, que contam com constantes ações de manutenção preventiva e corretiva e asseguram um bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Considerando 100% de água tratada, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto, o município é chamado hoje pela própria Sabesp como 300%.

Programa do Município VerdeAzul – Lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em 2007, o PMVA é um apoio para os municípios desenvolverem questões ligadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A participação no ranking é voluntária, sendo que, na última edição, 644 cidades foram avaliadas. Tratamento de esgoto e gestão de águas são alguns dos critérios que compõem a avaliação do ranking.