FATEC realiza primeiro evento de tecnologia na cidade

No sábado, 20, a FATEC de Bragança realizou o primeiro evento de tecnologia mobile da região, o Bragança Techday 2017, contando com a presença de diversos palestrantes de diferentes áreas da tecnologia, principalmente desenvolvimento mobile.

Aos amantes da Tecnologia da Informação (TI) e aos que tinham curiosidade, a 1ª edição do Bragança Techday 2017 satisfez o público presente. O evento composto por palestras voltadas para o desenvolvimento tecnológico em dispositivos móveis como iOS e android, assim como as plataformas de programação Xamarim, web-services, entre outros.

O Bragança Techday contou com um aplicativo exclusivo do evento, contendo informações sobre a localização, inscrição, palestrantes presentes e parceiros envolvidos.

O evento foi aberto ao público em geral e foram arrecadados alimentos não perecíveis, os quais serão entregues a entidades beneficentes da cidade.