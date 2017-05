Plano Municipal de Turismo: Oficina reúne empresários e comunidade

A Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, realizou na sexta-feira, 19, uma oficina de trabalho para elaboração do Plano Municipal de Turismo, na sede do Polo Universidade Aberta. A oficina contou com a presença de autoridades do poder legislativo, empresários e a comunidade ligada à área.

O evento aconteceu como continuidade do inventário turístico, etapa para a construção do Plano Municipal de Turismo, para compreender as ofertas e demandas turísticas-culturais e assim determinar as diretrizes do desenvolvimento turístico do município.

O secretário de Cultura e Turismo, Cleber Centini Cassali, esteve presente e participou da oficina. “Este é um evento muito importante para a continuação do fomento ao turismo na cidade. Estamos trabalhando com uma empresa qualificada e com pessoas competentes no assunto”.

A elaboração do Plano Municipal de Turismo consiste em quatro fases: inventário, diagnóstico, diretrizes do desenvolvimento turístico e definição de programas e projetos. A expectativa é que este fique pronto no mês de setembro para então ser apresentado à população.

Entre as questões debatidas, os participantes pontuaram questões como a identidade cultural bragantina, resgate e preservação histórica, sustentabilidade e mobilidade urbana.

“Estamos vendo tudo o que foi captado, visitas em pontos turísticos e estudos de campo para poder dar palpites e apontar pontos que não foram citados e aprovar tudo que foi feito até agora, todos os seguimentos do turismo estiveram presentes hoje e tenho certeza que ficaram satisfeitos”, concluiu Cleber.