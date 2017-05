Uma manutenção na rede de energia elétrica por parte da Energisa, amanhã, pode afetar o abastecimento de água no bairro Jardim São Miguel na parte da tarde. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão do serviço. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita. A Sabesp pede que os moradores evitem o desperdício e usem de forma racional o volume de suas caixas-d’água.