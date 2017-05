Bragança registra 84 mm de chuva em quatro dias

A herança maldita que ficou para administração municipal, envolvendo o financeiro e a estrutura física do município requer muita paciência e compreensão da população neste início de mandato do prefeito Jesus e vice Amauri. Há situações de conservação de ruas e prédios inacabados que irritam a população e que não são de soluções imediatas. Tem se percebido que a Prefeitura tem se esforçado em atender a todos estabelecendo prioridades e executando. O legado da administração do PT 2013/2016 é muito triste, praticamente deixou uma cidade destruída.

