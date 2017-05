Narcóticos Anônimos realiza III Fórum para Comunidade e Profissionais

Acontece hoje, às 19h30, o III Fórum de Apresentação de Narcóticos Anônimos para Comunidade e Profissionais, no Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno – NAPA. O evento que vem estreitando os laços entre a irmandade de Narcóticos Anônimos com a comunidade e profissionais de todos os setores, principalmente da educação, saúde, forças policiais e judiciárias, assistência Social, entre outros, abordará neste ano temas como “Sociedade e Narcóticos Anônimos”, “Liberdade através do Programa de NA” e “Recuperação e Recaída”. Com palestras informativas sobre a Irmandade de N.A. e suas estruturas de serviço, os participantes vão conhecer o trabalho abnegado que a irmandade vem prestando àquele que ainda sofre com o uso de drogas.

A IRMANDADE – Fundada em 1953, a Irmandade de Narcóticos Anônimos derivou do programa de doze passos da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e o primeiro registro de uma reunião é de 5 de outubro de 1953. Desde então a irmandade cresceu significativamente e hoje está presente em mais de 153 países com milhares de reuniões diárias para milhares de membros em recuperação.

No Brasil a irmandade chegou em meados dos anos 80 e desde então vem crescendo, estando presente em todos os estados do país.