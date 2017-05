Maio Cultural reuniu grande público no final de semana

O Maio Cultural, promovido pela secretaria de Cultura e Turismo, prossegue com as apresentaçõesn gratuitas até o final deste mês.

Na sexta-feira, 19, a noite começou com um pouco da história de Bragança, com enfoque na história do Matadouro com o historiador Anderson Rodrigues de Carvalho, o Mambera. O prefeito em exercício, Amauri Sodré, prestigiou o evento que abordava um episódio relevante da história da cidade, suas consequências econômicas e culturais para a região.

Por conta da chuva, a apresentação do Trio Majestade, da Velha Guarda da Portela, marcada para acontecer na Praça Raul Leme, foi transferida para a Quadra da Escola de Samba Dragão Imperial, o que não impediu que um público grande prestigiasse uma noite banhada com muito samba.

Também na sexta, o espetáculo “I Love Neide – A Viagem”, com Eduardo Martini, divertiu o público que lotou a Casa da Cultura mostrando as loucuras da engraçada senhora especialista em autoajuda, em um tour pelos quatro cantos do mundo. Com dramaturgia de Pedro Fabrini e direção do ator, o espetáculo tem a famosa personagem Neide Boa Sorte como sua grande protagonista.

A peça tece uma divertida crítica social, nas várias cenas que mesclam interpretação e dança. Neide Boa Sorte foi criada por Martini para a televisão, se popularizou em um quadro do programa da Hebe Camargo e ganhou os palcos em 2007, enriquecida com detalhes que a tornaram atual.

No sábado, 20, a banda Freddy Groovers agitou o público presente na Praça Raul Leme com muito balanço e irreverência com um repertório que trazia sucessos de Tim Maia, Jorge Ben Jor e Seu Jorge. Freddy Groovers se destacou com todo o seu suingue, balanço, irreverência e interação com o público, apresentando um estilo musical fora do convencional e de grande prestígio popular; uma mistura de Samba, Funk Soul, Jazz, Baião, Maracatu, entre outros ritmos afro-brasileiros.

No domingo, 21, muitas pessoas compareceram no Mercado Municipal para a apresentação da Orquestra Bragantina de Viola Caipira. A música de raiz, com um toque de MPB, agradou os presentes e o Prefeito em exercício, Amauri Sodré.

“O Mercado Municipal é um dos cartões de visita da cidade, e com essas inovações levando a boa música no interior do recinto tem atraído um público maior que aproveitam para curtir as atrações e adquirirem produtos da região. Pretendemos dar sequência nesse segmento em vários pontos da cidade fomentando a Cultura e Turismo da cidade”, explicou Amauri.

O show da cantora Suzana Nogueira e a convidada Bernadete do Peruche, que estava marcado para acontecer no domingo, às 20h30, foi cancelado devido às fortes chuvas da noite. A noite de samba com as cantoras foi remarcada, o público poderá apreciar o show na sexta-feira, 26, às 20h30, na Praça Raul Leme.

Confira a programação completa da última semana:

Dia 25 de maio – quinta feira

***Projeto Guri – Pólo Bragança Paulista

18:00 horas – Local – Praça Raul Leme