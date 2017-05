Amanhã tem audiência sobre LDO e PPA

Estão agendadas para amanhã duas audiências públicas de projetos que estão em trâmite na Câmara Municipal. Os projetos de lei 14 e 15/2017, ambos de autoria do Executivo. Um dispõe sobre o Plano Plurianual do Município (PPA) para o período de 2018-2021 e o outro sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2018. As audiências acontecem às 10h30 e às 19h.

De acordo com o projeto do PPA, a partir de 2018 a administração municipal investirá, entre outras coisas, em uma gestão transparente. Para isso devem ser investidos R$4,6 milhões. Segundo a Prefeitura, “promover a transparência da gestão é mais que um dever legal, é um compromisso do administrador com a cidade visando a prestação de contas, de todos os atos praticados. Além da publicidade institucional e de utilidade pública é necessário realizar reuniões periódicas nos bairros com membros da administração e representantes das concessionárias de serviços de água, energia elétrica, transportes e limpeza urbana”.

Em relação a LDO, o projeto prevê para o próximo um orçamento de R$462,4 milhões. Em 2016 o orçamento praticado é de R$435 milhões.