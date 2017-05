Adequação de lei devolve Serra do Lopo para Vargem

Os vereadores votam hoje, em primeiro turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1/17. De autoria do Executivo, a proposta adequa a divisão territorial entre Bragança e Vargem.

Atualmente o artigo 154 da a Lei Orgânica Municipal vigora com a seguinte redação: “São espaços territoriais especialmente protegidos, com suas respectivas margens, o Lago do Taboão, o do Tanque do Moinho, o rio Jaguari, seus principais afluentes, a represa dos rios Jaguari e Jacareí, bem como a serra da Bocaina, a do Guaripocaba e a do Lopo”.

A modificação proposta pelo Executivo exclui a serra do Lopo do artigo. A mudança ocorre, pois com a criação do município de Vargem, em 1991, a serra do Lopo passou a pertencer àquele município.

A sessão contará também com a participação de Vivian Patrícia Costa Ferreira na Tribuna Livre, que irá apresentar a Semana do Brincar Livre,explicando a importância dessa atividade e seus benefícios para a primeira infância, além de motivar a comunidade a brincar com seus filhos no dia a dia.