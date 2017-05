Escola no CDHU: Mais uma obra inacabada revolta a população

A administração herdou mais uma obra inacabada do governo passado. Desta vez a GBN recebeu denúncias sobre o abandono do prédio de uma escola no CDHU, bairro Uberaba. A reportagem foi até o local e se deparou com uma obra inacabada e tomada por mato e sujeira. Segundo os moradores, a obra está na mesma situação a cerca de quatro anos.

Próximo ao prédio há outra escola e os pais reclamam do perigo devido aos bichos pelas ruas, como aranhas, escorpião, baratas e até cobras. Reclamaram também no atraso na entrega de uniformes e kits escolares. A Prefeitura alega que as compras estão em fase de licitação e que devido a troca de governo isso ficou prejudicado.

JARDIM SÃO MIGUEL– Conforme a GBN já publicou através de reportagens por diversas vezes, também existe uma obra no valor de R$2 milhões abandonada no bairro Jardim São Miguel. A obra deveria atender centenas de crianças do bairro começou em setembro de 2013, com previsão de término para outubro de 2014. O prédio está às ruínas, com entulhos acumulados. Conforme denúncias dos vereadores da legislatura passada, se trata de uma obra fantasma criada pelo PT.