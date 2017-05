Daniel Dias e Barbara Rossi destacam o entusiasmo em competir

A secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL) realizou na quinta-feira, 18, o encontro entre o nadador paraolímpico Daniel Dias e a atleta Barbara Rossi, promessa de Bragança, na Piscina Municipal Maria Astrid Dubard.

Barbara Rossi foi recentemente convocada pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos para competir na Deafympics 2017, em julho na Turquia.

A SEMJEL, com o apoio do Professor Ricardo Miúra, apoiará a atleta com preparativos físicos e técnicos, no entanto serão necessários mais esforços e a ajuda da população bragantina será fundamental. Pensando nisso, foi realizado o encontro, com o objetivo de sensibilizar a população a apoiar financeiramente a atleta que representará a cidade de Bragança nesta competição.

Na ocasião, o secretário Carlos Alberto de Souza (SEMJEL) enfatizou sobre o apoio da comunidade bragantina. “Com relação ao apoio financeiro, estaremos ao lado do Daniel Dias procurando buscar suporte junto ao comércio e indústrias da região. Já estamos dando todo suporte preparatório a atleta”.

Barbara Rossi começou a praticar esportes aos 15 anos de idade, participando de diversas modalidades como Futebol de Salão, Futebol de Campo, Voleibol e Handebol, dividindo o tempo entre emprego, curso superior, e afins. Em 2016, no Futsal, participou da Copa Brasil de Surdos em Uberlândia (MG) e no Campeonato Brasileiro de Voleibol, em Brasília (DF). Ainda esteve nas seletivas de Handebol e Futebol de Campo, no qual foi convocada na modalidade para a Surdolimpíada de 2017.

A atleta está empolgada para as competições futuras e conta a importância de competir. “A prática de atividade física através do esporte com regularidade, traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de melhorar a qualidade de vida e a sociabilização. Trocar experiência com outros atletas com a mesma deficiência auditiva, de várias localidades do Brasil e de outros países é muito importante para nosso empoderamento e crescimento pessoal,” relata.

Daniel Dias demonstrou satisfação em ver mais uma atleta paraolímpica da cidade se destacando no esporte. “É um orgulho para a cidade ter representantes nas competições paraolímpicas. A Barbara é um exemplo de superação e espero que consiga angariar apoios para esta competição internacional”, diz Daniel.

Aos interessados em oferecer ajuda podem entrar em contato diretamente com a atleta ou contatar a SEMJEL pelo telefone 4034-2822 ou 4033-6637.