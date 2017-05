Hoje tem Macaé x Bragantino

Após a saída de Maurinho, que foi para o Vitória, a diretoria do clube anunciou o ex-atacante, Alex Afonso, para o posto. A estreia será hoje, contra o Macaé, pela segunda rodada do torneio nacional, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema . O novo auxiliar já conhece bem Alberto Félix, que também ficou feliz com sua chegada. Os dois têm a missão de conduzirem o Bragantino de volta para o Campeonato Brasileiro da Série B.

Para a partida o treinador Alberto Félix não poderá contar com os recém-chegados Cesinha e Felipe Alves e nem com os remanescentes Adriano Paulista e Renan Rocha que se recuperam de lesão. O lateral Bruno Oliveira, se recuperou e está a disposição no banco, mas a tendência é que Kellinton, que se apresentou muito bem na primeira partida seja mantido. Com essas dores de cabeça Alberto deve manter a mesma equipe que atuou na partida de estreia. Com Rafael, Kellinton, Gilberto, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenílson, Edson Sitta e Rafael Chorão; Vitor, Wellington e Roberto Pitio.

Segunda vez no Braga – Esta será a segunda passagem de Alex Afonso pelo Bragantino fora dos campos. Entre 2015 e 2016, o ex-atacante foi gerente de futebol do Massa Bruta, durante as disputas da Série B e da Série A2. Dentro das quatro linhas, o atleta teve três passagem pelo time de Bragança Paulista, em 2006, 2007 e 2010.

Alex Afonso encerrou a carreira profissional em 2014, atuando pelo Rio Claro. Revelado pela Portuguesa, o atacante passou por clubes como Palmeiras, Guarani e Ituano, além de passagens pelo futebol de Portugal e dos Estados Unidos. Como dirigente, também atuou pelo Rio Claro.

Além Alex Afonso, a diretoria também anunciou Felipe Lopes como auxiliar técnico e analista de desempenho. Felipe irá analisar o desempenho individual e coletivo não apenas de atletas do Braga, mas também de adversários.