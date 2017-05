Frase: “As únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade, são aquelas que vivem a mentira”

PACIÊNCIA

A herança maldita que ficou para administração municipal, envolvendo o financeiro e a estrutura física do município requer muita paciência e compreensão da população neste início de mandato do prefeito Jesus e vice Amauri. Há situações de conservação de ruas e prédios inacabados que irritam a população e que não são de soluções imediatas. Tem se percebido que a Prefeitura tem se esforçado em atender a todos estabelecendo prioridades e executando. O legado da administração do PT 2013/2016 é muito triste, praticamente deixou uma cidade destruída. Sua recuperação deve demorar, apesar de todos os problemas econômicos que o país atravessa, no mínimo dois anos. O importante é que a Prefeitura saiu do marasmo e comodismo da era petista, e está trabalhando duro para devolver ao povo os serviços que lhe foram negados pela incompetência administrativa de todo um grupo de parasitas que desgovernou nossa cidade durante quatro anos.

POLÍCIA MILITAR

Causou muita preocupação na população os fatos envolvendo a Polícia Militar, oficiais e subalternos em questões internas da corporação. Esta Coluna, na semana passada, publicou sintomas que vieram eclodir na denúncia do vereador Ditinho Bueno na sessão da Câmara de terça-feira, 16. O comando local da PM agiu rápido e está investigando a situação. Porém, perante a opinião pública alguma sequela sobre perseguição a policiais e a possível reprimenda por combater o crime, denunciados pelo vereador, ainda ecoa. O comandante da corporação deixou bem claro, desde sua posse, que diminuir os índices de criminalidade em Bragança e na região sob sua jurisdição é sua meta principal.

Por outro lado, a transferência de cabos, soldados e oficiais que está ocorrendo neste momento, segundo o comandante, nada tem a ver com a situação pois trata-se de rotina administrativa e estratégica que ocorre anualmente durante o mês de maio.

SABESP

A situação dos contratos de Prefeituras com a Sabesp que estão vencidos em várias cidades ainda continua sem solução. Há cidade no Vale do Paraíba que o contrato de concessão está vencido há 11 anos; em Bragança há nove anos e a Sabesp não demonstra nenhuma vontade em renová-los. Em nossa cidade, o prefeito Jesus e o vice Amauri criaram um consórcio entre as prefeituras da região que está estudando o assunto. A criação desse consórcio já atraiu atenção de várias empresas privadas especializadas no mesmo serviço que a Sabesp presta. Quem sabe a autarquia acorda, baixa a bola, deixa de ser arrogante, intransigente e acerte novos contratos com essas cidades, caso contrário poderá perder uma fonte milionária de recursos. Não creio que isso se resolva ainda neste ano.

TAMO NA ROÇA

O Brasil está na roça. O dono da Friboi armou uma arapuca para o presidente da República e fez com que a crise se agravasse. O meio político está podre.

Mas nessa arapuca, o tal de Joesley Batista acabou confessando a prática de outros crimes como cooptação de juízes, infiltração de promotores na Lava Jato e pagamento de propinas para obter informações privilegiadas, etc. O acordo de delação premiada que fez com a força tarefa, com aval do Supremo Tribunal Federal, vai deixar esse criminoso na rua, livre de qualquer processo e punição. É uma vergonha.

SATISFAÇÃO

O secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, esteve ontem novamente na FM 102 prestando contas à população sobre o que sua unidade está fazendo na manutenção da cidade e zona rural. A secretaria de Serviços talvez seja a única unidade que realmente está operando na prática e mostrando seu trabalho à população. Em quase cinco meses de mandato, a Prefeitura ainda trabalha no levantamento do caos herdado. Não se percebe, apesar dos constantes discursos de outros secretários e secretárias algo realmente efetivo, como na fila de espera de exames, disciplina e fiscalização do trânsito, enfim é mais discurso do que ação. Como citei no início, o caos é grande, mas no trânsito medidas pontuais e simples já resolveriam muita coisa, mas até agora nada prático, só estudos.

PROGRESSO

O deputado Edmir Chedid (DEM) anunciou nesta semana a elevação da cidade de Pinhalzinho a categoria de Comarca. Essa medida vai facilitar a vida de toda a população pinhalzinhense, operadores do direito e agentes do judiciário. É um grande avanço para progresso de Pinhalzinho. Parabéns ao deputado e ao prefeito Lauro de Lima pela importante conquista.

