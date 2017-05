Deputado reitera apoio ao PMB local

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) confirmou na terça-feira, 16, a intenção de promover o reconhecimento, a consolidação e a valorização da mulher, sem a exclusão masculina, no cenário político municipal. A intenção é formar uma sociedade justa e igualitária, similar às políticas públicas desenvolvidas pela administração municipal de Bragança.

A confirmação do presidente e vice-presidente local do PMB, Anderson Mota Leal e José Benedito de Freitas, sucessivamente, ocorreu durante reunião com o deputado Edmir Chedid (DEM). “Nestes anos, atuamos a fim de garantir melhorias à comunidade. O PMB tenta retomar justamente este trabalho, segundo seus representantes”, disse o parlamentar.

Em Bragança, o partido pretende filiar sete mil pessoas – entre mulheres e homens – nos próximos meses. Atualmente, a legenda possui 1,3 mil filiados no município. “Nossa intenção, nesta primeira fase do trabalho, é trazer as mulheres à participação efetiva da política. Por isso, o apoio de Edmir Chedid será fundamental”, complementou o presidente Anderson Mota Leal.

No último processo eleitoral, o PMB conseguiu eleger três vereadores nos municípios que integram a Região Administrativa de Campinas, sendo Aurélio José Cláudio –, no município-sede –, Edeli de Fátima Antunes de Almeida (Guarda Edeli), em Socorro, e José Carlos dos Santos (Carlinhos Caetano), em Tuiuti. “Esse número deverá crescer muito nos próximos anos”, concluiu.

PMB- O diretório municipal do PMB foi reformulado há dois meses. Neste período, os representantes partidários estão finalizando as diretrizes e rediscutindo as propostas a partir das sugestões e indicações da comunidade. “A intenção é que seja um partido bastante atuante e diversificado, pois somente com a diversidade de opiniões poderemos crescer”, finalizou José Benedito de Freitas.