Semana do Brincar terá atividades nas escolas municipais

A Semana Mundial do Brincar contará com programação especial nas escolas municipais de Bragança no dia 26 de maio. Instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) entre os dias 21 e 28 de maio, a semana busca resgatar o brincar como condição para o desenvolvimento da criança e sua integração com o ambiente ao redor.

O brincar comemorado nesta data busca fugir dos eletrônicos e incentivar às crianças a um convívio social, potencializando assim o desenvolvimento, conhecimento, aprender a fazer e a conviver.

Nas escolas municipais as atividades buscarão enfatizar o brincar como ferramenta para criança desenvolver suas qualidades como autoconfiança, curiosidade e autonomia.